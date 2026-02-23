В Непале при падении автобуса в реку погибли 18 человек

Пассажирский автобус упал в реку в центральной части Непала. Погибли 18 человек, еще 25 были госпитализированы, сообщает The Kathmandu Post.

ДТП случилось ночью. Автобус с более чем 35 пассажирами направлялся из Покхары в Катманду. Он упал в реку Тришули. Причины пока не установлены.

Власти заявили, что работы на месте ЧП были затруднены из-за темноты. К спасательной операции привлекли военнослужащих непальской армии и полицию, также в ней участвуют местные жители.