В Ростовской области пешеход погиб в ДТП с «КамАЗом»

В Морозовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По предварительным данным, ДТП произошло 22 февраля в 21:40 на 217 км автодороги Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск». Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «КамАЗ» допустил наезд на пешехода 1997 года рождения, который находился на проезжей части магистрали. Пострадавший скончался на месте, констатировали в дорожной полиции.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи регионального ГСУ ГУ МВД России. Они проводят следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в столице Дона следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли три человека.

Ефим Мартов