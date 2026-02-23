Отбывающий срок в ИК Новосибирска бывший военпред подал новое прошение об УДО

В Октябрьский райсуд Новосибирска поступило прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего военпреда Анатолия Заливина, отбывающего срок за коррупцию. Оно будет рассмотрено 12 марта, указывается в картотеке суда.

В апреле 2025 года тот же суд отклонил первое ходатайство об УДО Анатолия Заливина. Защита обжаловала решение в Новосибирском областном суде, но безуспешно. В июне прошлого года бывший военпред ходатайствовал о замене неотбытого срока более мягким видом наказания (исправительными работами), но также получил отказ.

Как указывается в деле, в 2017-2018 годах Анатолий Заливин, ранее возглавлявший военпредство в новосибирском НИИ электронных приборов (входит в Ростех), за взятки подписывал накладные с завышенной стоимостью изделий, поставляемых для Минобороны. Взятки, общая сумма которых составила 2,3 млн руб., выплачивались как наличными, так и услугами — в частности, за военпредом был закреплен принадлежащий институту Mitsubishi Lancer.

В результате махинаций с расчетами расходы Минобороны РФ по гособоронзаказу увеличились примерно на 60 млн руб. Анатолию Заливину предъявили обвинение в получении взятки (ст.290 УК РФ), бывшему управляющему директору НИИ Амиру Алямову — в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Обоим инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

В декабре 2021 года Анатолия Заливина приговорили к 4,5 года колонии строгого режима и лишили звания подполковника. Отбывать наказание его отправили в ИК-18. По сведениям источников, бывший топ-менеджер НИИ, который получил шесть лет строгого режима и отбывал срок в другой колонии, осенью 2024 года вышел по УДО.

Илья Николаев