УДО требует стабильности

Новосибирский облсуд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего военпреда Анатолия Заливина, отбывающего срок за коррупцию. По материалам дела, за взятки он подписывал документы с завышенной стоимостью военных изделий, поставляемых новосибирским НИИ электронных приборов для Минобороны, и был приговорен к 4,5 годам строгого режима. Через полгода бывший военнослужащий может снова подать ходатайство об УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд считает необходимым продолжить применение в отношении бывшего военпреда комплекса воспитательных мероприятий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Суд считает необходимым продолжить применение в отношении бывшего военпреда комплекса воспитательных мероприятий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вступило в законную силу решение Октябрьского районного суда, который отклонил прошение об УДО бывшего военпреда Анатолия Заливина. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко.

В декабре 2021 года Анатолия Заливина, ранее возглавлявшего военпредство в новосибирском НИИ электронных приборов (входит в Ростех) приговорили четырем с половиной годам колонии строгого режима и лишили звания подполковника. Отбывать срок осужденного отправили в ИК-18 ГУФСИН по Новосибирской области. Там он получил четыре взыскания и пять поощрений. В апреле 2025 года, отбыв две трети от назначенного срока, бывший военпред обратился с прошением об УДО.

Администрация исправительного учреждения характеризовала подопечного удовлетворительно, посчитав его УДО «нецелесообразным». В своем заключении сотрудники ИК отметили, что у осужденного «уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития сформировались не в полной мере». Поведение бывшего офицера, у которого поощрения чередуются с взысканиями, суд посчитал нестабильным и отказал в УДО. В своем постановлении он отметил, что к заключенному «необходимо продолжить применение комплекса воспитательных мероприятий».

По словам прокурора Мельниченко, в апелляционной жалобе защита просила отменить решение райсуда, отпустить Анатолия Заливина, но получила отказ. Через полгода бывший военпред может повторно обратиться с аналогичным ходатайством. Срок наказания у него истекает в июне 2026 года.

Как указывается в деле, в основу которого легли материалы регионального УФСБ, в 2017-2018 годах военпред за взятки подписывал накладные с завышенной стоимостью изделий, поставляемых новосибирским НИИ электронных приборов для Минобороны. Взятки, общая сумма которых составила 2,3 млн руб., выплачивались как наличными, так и услугами — в частности, за военпредом был закреплен принадлежащий институту Mitsubishi Lancer. В результате махинаций с расчетами расходы Минобороны РФ по гособоронзаказу увеличились примерно на 60 млн руб. Анатолию Заливину предъявили обвинение в получении взятки (ст.290 УК РФ), бывшему управляющему директору НИИ Амиру Алямову — в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Обоим инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По сведениям источников, бывший топ-менеджер НИИ, который получил шесть лет строгого режима и отбывал срок в другой колонии, осенью 2024 года вышел по УДО.

Константин Воронов