В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом «пропуска в военкомат»

В России появилась новая схема мошенничества, при которой аферисты обманывают мужчин под предлогом обновления данных по воинскому учету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По данным агентства, жертвам звонят неизвестные, выдающие себя за сотрудников военкомата. Собеседники утверждают, что для прохода в здание военкомата необходим пропуск, который можно получить через сканирование QR-кода в личном кабинете портала «Госуслуги».

После того как мужчина выполняет инструкцию и сканирует код, мошенники прерывают связь. Через некоторое время ему звонит «лжесотрудник» Роскомнадзора и сообщает о подозрительной активности в аккаунте, пугая заявлением о том, что на имя гражданина Украины оформлена доверенность на распоряжение всеми его деньгами. В то же время жертву успокаивают тем, что перевод средств удалось заблокировать, но для полной защиты требуется выполнять указания якобы представителей силовых структур.

Затем в схему вступает подставной «сотрудник ФСБ». Он убеждает мужчину провести видеообыск и показать все ценные вещи и деньги. После этого мошенник просит передать их курьеру под предлогом проведения следственных действий. Таким образом злоумышленники похищают сбережения жертвы.