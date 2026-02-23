В Воронеже после удара БПЛА возникли перебои с электричеством

В Воронеже обломки уничтоженной «высокоскоростной цели» упали на один из объектов энергетики. В двух районах города возникли краткосрочные проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, в общей сложности над территорией региона за ночь сбили 14 беспилотников и одну «высокоскоростную цель». Информации о пострадавших нет. Он поблагодарил сотрудников коммунальных служб «за оперативное устранение последствий атаки».

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 152 БПЛА над 12 российскими регионами. Воронежская область в предыдущий раз подверглась атаке 22 февраля, обошлось без жертв.