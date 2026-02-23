Силы ПВО за ночь сбили над Россией 152 БПЛА

В период с 23:00 мск 22 февраля до 7:00 23 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 65 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 35 БПЛА сбили над Саратовской областью, 16 — над Крымом, по восемь — над Воронежской и Ростовской областями, по четыре — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по три — над Волгоградской областью и Татарстаном, по два — над Курской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Тверской областями.

В Воронеже обломки «высокоскоростной цели» упали на один из объектов энергетики, сообщил губернатор Александр Гусев. Информации о пострадавших нет. В Белгородской области при ударе БПЛА в селе Пушкарное пострадала мирная жительница. В Ростовской и Тверской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.