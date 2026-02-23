Reuters сообщило о роли США в ликвидации наркобарона Эль Менчо

Объединенная межведомственная оперативная группа по борьбе с наркокартелями сыграла роль в ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско». Она предоставила мексиканским военным разведывательные данные, сообщил Reuters источник в Минобороны США.

Группа, которая начала работу в январе этого года, специализируется на разведывательных данных о наркокартелях: ее целью является картографирование сетей участников наркокартелей по обе стороны американо-мексиканской границы. Бывший высокопоставленный сотрудник Управления по борьбе с наркотиками Джек Райли заявил, что организовать подобную работу военных помогло решение президента США Дональда Трампа о включении мексиканских картелей в список террористических организаций.

Министерство обороны Мексики подтвердило, что власти США предоставили «дополнительную информацию», но не сообщило подробностей. Источник в мексиканском правительстве подчеркнул, что операция была разработана и проведена Мексикой, и американские военные в ней физически не участвовали.

Мексиканские власти ликвидировали Немезио Осегеру по прозвищу Эль Менчо накануне. Смерть лидера картеля волну насилия: боевики сжигали автомобили и блокировали дороги в нескольких штатах страны.