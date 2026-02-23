Защита бывшего вице-премьера Башкирии Марзаева обжалует приговор по делу о взятке

Защита бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, приговоренного к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в 37 млн руб., намерена подать кассационную жалобу. Об этом сообщил адвокат Расим Гарифуллин.

«(Марзаев, выступая в суде, сказал, что) дойдет до Верховного суда России»,— сказал адвокат в разговоре с ТАСС.

19 февраля Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Ленинского районного суда Уфы, вынесенный в ноябре 2025 года. Марзаев также обязан выплатить штраф 561 млн руб., а в доход государства конфискованы полученные в качестве взятки средства, земельный участок и два жилых дома.

С декабря 2023 по апрель 2024 года чиновник через посредника получал от руководителей дорожно-строительной компании «Дортрансстрой» по 10% от суммы госконтрактов за общее покровительство и содействие. За это время было заключено шесть контрактов на общую сумму свыше 560 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывший вице-премьер переходит на строгий режим».