Норвежский политолог Гленн Дизен призвал в ООН учесть интересы России на Украине

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дизен заявил, что Западу следует признать требования России в конфликте на Украине.

«Даже сейчас, когда Украина находится на грани катастрофы, и мы можем оказаться в состоянии прямой войны с Россией, на Западе нет никакого желания признать, что у России есть законные основания для беспокойства о собственной безопасности»,— сказал господин Дизен (видео опубликовано на YouTube-канале политолога).

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров России—США—Украины. По информации CNN, стороны добились прогресса в определении того, как будет работать прекращение огня, однако обсуждение политических вопросов оставалось напряженным.

