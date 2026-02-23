В регионах ДФО ограничили движение междугородних автобусов из-за непогоды

Регионы Дальнего Востока ввели ограничения на движение междугородних автобусов на нескольких трассах регионального и федерального значения из-за снежного циклона. Об этом сообщается в транспортных ведомствах регионов.

В Еврейской автономной области с 23 февраля закрыто движение пассажирских автобусов на маршрутах Биробиджан — Хабаровск, Биробиджан — Облучье, а также Биробиджан — Амурзет и Биробиджан — Ленинское.

В Хабаровском крае ограничено движение пассажирских автобусов на трассе Хабаровск — Владивосток и федеральной дороге А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Аэропорт Хабаровска не отправляет и не принимает авиарейсы.

Кроме того, в Забайкалье из-за сильного ветра затруднен проезд на федеральной трассе А-350 Чита — Забайкальск — госграница с КНР (398–410 км).