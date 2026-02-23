Рейсы в Хабаровск перенаправили во Владивосток из-за непогоды

Три пассажирских самолета, направлявшихся в Хабаровск, незапланированно сели во Владивостоке из-за непогоды, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Аэропорт Хабаровска не принимает и не отправляет рейсы до 12:00 (5:00 мск).

Речь идет о рейсах «Аэрофлота» SU 655 Бангкок — Хабаровск, рейсе «Уральских авиалиний» U6 9081 Омск — Хабаровск, а также о рейсе «Уральских авиалиний» U6 173 Санкт-Петербург — Екатеринбург — Хабаровск.

Кроме того, был задержан вылет рейсов из Владивостока в Хабаровск авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Аврора» с 9:00 до 14:00 по местному времени (с 2:00 до 7:00 мск).

«Авиакомпаниями приняты меры по предоставлению порядка 700 пассажирам обязательных услуг. Приморская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания»,— сообщает прокуратура в Telegram.

По информации пресс-службы аэропорта Хабаровска, воздушная гавань приостановила работу из-за проходящего циклона. В регионе наблюдаются ледяной дождь, низовая метель и сильные порывы ветра.