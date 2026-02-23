В Национальной академии наук Украины заявили о демографической катастрофе страны

Академик Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что с начала военного конфликта с Россией Украина потеряла около 10 млн человек. В это число входят погибшие, уехавшие и живущие на территориях, которые контролирует РФ.

«Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и распределялась очень неравномерно»,— заявила в интервью CNN госпожа Либанова, ученый в области социоэкономики, демографии и экономики труда. По ее словам, коэффициент рождаемости опустился ниже одного ребенка на женщину. В странах Европы показатель составляет 1,4, в США — 1,6.

CNN также опросил нескольких врачей, которые заявили о пагубном воздействии военного конфликта на репродуктивное здоровье населения. Они заявили о трудностях с беременностью, преждевременном климаксе у молодых женщин, ухудшении качества спермы у мужчин.

В сентябре прошлого года украинские СМИ сообщали, что численность населения страны по состоянию на 2025 год снизилась до 28,7 млн человек. Электронная перепись населения, проведенная в декабре 2019 года, зафиксировала 37,3 млн жителей.