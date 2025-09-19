Население Украины сократилось до 28,7 млн человек
Численность населения Украины по состоянию на 2025 год снизилась до 28,7 млн человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные государственной миграционной службы. Электронная перепись населения, проведенная в декабре 2019 года, зафиксировала 37,3 млн жителей, пишет «РИА Новости».
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в январе этого года заявлял, что население страны сократилось в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом. В августе 2024 года президент Владимир Зеленский признал массовый отток населения и анонсировал создание нового министерства, которое займется вопросами работы с эмигрировавшими гражданами.
Последняя официальная перепись населения Украины была проведена в 2001 году, тогда в стране проживало около 48 млн человек.