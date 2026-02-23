Семьи, детей которых подменили в роддоме Приморья, подадут иск в Верховный суд

Две семьи из Приморского края, чьих сыновей перепутали в роддоме города Лесозаводска в 1989 году, готовят обращение в Верховный суд России. Об этом сообщил адвокат пострадавших Александр Зорин.

«Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля»,— сказал господин Зорин в разговоре с ТАСС.

Мужчины, которых подменили в младенчестве, а также их биологические родители и другие родственники требовали через суд компенсацию в размере 30 млн руб. с Министерства финансов РФ, Минздрава и властей Приморского края. Все инстанции отказали в удовлетворении исков.

В январе региональное управление СКР начало доследственную проверку по признакам преступления по статье «Подмена ребенка» (ст. 153 УК).