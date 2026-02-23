Пять российских аэропортов приостановили работу

В аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска, Ульяновска, а также Ижевска были введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ограничения в Ульяновске действуют уже более двух часов, в Казани и Нижнекамске — около часа.

Идентичные ограничения действуют в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Ярославля и Калуги с 22 февраля.

Вечером 22 февраля прерывалась работа столичных аэропортов — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковского. Рядом с Москвой было сбито больше 20 беспилотников, сообщали власти.