Стоимость въездной визы в Египет повысится с 1 марта

Стоимость въездной визы в Египет увеличится на $5 с 1 марта и составит $30, сообщил телеканал «Сада эль-Балад».

В декабре 2025 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, устанавливающий максимальный размер визового сбора на уровне $20. Тогда в Минтуризма подчеркивали, что документ лишь определяет верхний порог, а решение о реальном повышении еще не принято.

Законопроект об увеличении пошлин был внесен МИД Египта и одобрен парламентом 2 ноября. Это решение вызвало критику внутри страны. В том же месяце федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма Шерифу Фатхи с просьбой предотвратить рост цен на визы.