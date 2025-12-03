Стоимость визы в Египет выросла почти вдвое

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ о повышении сборов за въезд в страну. Стоимость визы увеличилась до $45.

В президентском указе от 30 ноября отмечалось, что новые правила вступят в силу на следующий день, отмечает ТАСС. До 1 декабря въездная виза стоила $25.

Законопроект о повышении въездных пошлин был внесен МИД Египта и одобрен парламентом 2 ноября. Однако это решение вызвало критику внутри страны. 11 ноября египетская федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма Шерифу Фатхи с просьбой предотвратить рост цен на визы. Чиновники опасаются, что это может ослабить позиции Египта на рынке туристических услуг.