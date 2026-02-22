Российские атлеты приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Игр

Россияне, выступившие на Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе, приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Игр. Мероприятие проходит в Вероне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парад атлетов

Фото: Claudia Greco / Reuters Парад атлетов

Фото: Claudia Greco / Reuters

На парад вышли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также ски-альпинист Никита Филиппов, который принес российской команде единственную медаль — серебро в спринте. Всего на Олимпийских играх в Италии выступили 13 спортсменов из России.

20 февраля директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сказал, что нейтральные атлеты будут приглашены на церемонию закрытия, однако они не смогут принять участие в параде спортсменов.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В медальном зачете победила сборная Норвегии, взявшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград и установившая рекорд по количеству медалей высшего достоинства.

Таисия Орлова