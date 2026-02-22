За четыре часа над регионами России сбили 130 беспилотников

Силы ПВО с 16:00 до 20:00 мск сбили над регионами России 130 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 65 БПЛА. 26 дронов уничтожили на Московским регионом, 10 из них летели на Москву. 20 беспилотников сбили над Белгородской областью, 14 — над Калужской. Четыре дрона уничтожили над Тверской областью и один БПЛА — над Тульской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях на земле в семи округах — обломки БПЛА повредили автомобили, жилые дома, инфраструктурные объекты. Глава Калужской области Владислав Шапша писал о повреждении фасада школы в Обнинске. Пострадавших нет. В районе 18:30 мск четыре московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты. Ограничения были сняты в 19:41.