Четыре столичных аэропорта начали принимать рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сегодня аэропорты столицы уже дважды приостанавливали работу — в районе 15:30 и 18:30 мск. Оба раза ограничения действовали около часа. «Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании полетов из-за ограничений в московских аэропортах. Возможны отмены и переносы рейсов.

За день на подлете к Москве был сбит 21 беспилотник. Об уничтожении последнего мэр города Сергей Собянин сообщил в 18:56.