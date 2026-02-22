Открытое горение в здании на северо-востоке Москвы потушили

Пожарные потушили открытое горение в реконструируемом здании на улице Образцова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Москве.

Пожарные не допустили, чтобы огонь перешел на расположенные рядом здания. Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушили 100 человек и 30 единиц техники.

Возгорание началось на втором этаже дома 31 на улице Образцова. Огонь быстро распространялся по кровле здания из-за погодных условий. Горели первый, второй этажи и чердак. Огонь локализовали на площади 600 кв. м. Пять человек самостоятельно покинули здание.

По информации «РЕН ТВ» и «Осторожно, Москва», на этой же улице находится премиальный банный комплекс Siberia. Рядом с местом возгорания располагаются офис «Ростелекома» и ТТК.