На северо-востоке Москвы горит административное здание

На северо-востоке Москвы на улице Образцова загорелось реконструируемое административное здание. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным МЧС, очаг возгорания — второй этаж здания.ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что площадь пожара составляет 600 кв. метров. Огонь распространился с первого по третий этаж этажи и чердак. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Столичный дептранс сообщил, что из-за возгорания движение на улице Образцова от 23 дома до 21-го перекрыто в обоих направлениях. Нельзя проехать и по дублеру — улице Сущевский Вал.

По информации «РЕН ТВ» и «Осторожно, Москва», на этой же улице находится премиальный банный комплекс Siberia. Рядом с местом возгорания находятся офис «Ростелекома» и ТТК.