Трамп поздравил хоккейную сборную США с победой на Олимпиаде

Президент США Дональд Трамп поздравил хоккейную сборную США с победой в турнире на Олимпиаде в Милане. Американцы обыграли команду из Канады со счетом 2:1 и завоевали золото впервые с 1980 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Сборная США в третий раз в истории выиграла олимпийский хоккейный турнир. Канадская команда побеждала девять раз. Победу американской сборной принес Джек Хьюз: он забросил решающую шайбу на 62-й минуте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американские хоккеисты повторили чудо».