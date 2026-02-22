Трамп поздравил хоккейную сборную США с победой на Олимпиаде
Президент США Дональд Трамп поздравил хоккейную сборную США с победой в турнире на Олимпиаде в Милане. Американцы обыграли команду из Канады со счетом 2:1 и завоевали золото впервые с 1980 года.
Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
«Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Сборная США в третий раз в истории выиграла олимпийский хоккейный турнир. Канадская команда побеждала девять раз. Победу американской сборной принес Джек Хьюз: он забросил решающую шайбу на 62-й минуте.
Подробнее — в материале «Ъ» «Американские хоккеисты повторили чудо».