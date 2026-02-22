Все призеры Олимпиады 22 февраля

В воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно пять комплектов медалей.

Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 50 км. 1. Эбба Андерссон (Швеция); 2. Хейди Венг (Норвегия); 3. Надя Келин (Швейцария).

Результат россиянки Дарьи Непряевой (11-е место) был аннулирован из-за ошибки при смене инвентаря (она бежала часть дистанции на лыжах одной из соперниц).

Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. 1. Айлин Гу (Китай); 2. Ли Фанхуэй (Китай); 3. Зои Аткин (Великобритания).

Бобслей. Мужчины. Четверки. 1. Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель и Георг Фляйшхауэр; 2. Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александр Шюллер и Феликс Штрауб (все — Германия); 3. Михаэль Фогт, Андреас Хаас, Амаду Давид Ндиай и Марио Эберхард (Швейцария).

Керлинг. Женщины. 1. Сборная Швеции; 2. Сборная Швейцарии; 3. Сборная Канады.

Хоккей. Мужчины. 1. Сборная США; 2. Сборная Канады; 3. Сборная Финляндии.

Спортивная программа Олимпиады в Италии завершилась. В медальном зачете победила сборная Норвегии, взявшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград и установившая рекорд по количеству медалей высшего достоинства. Полный медальный зачет — в материале «Ъ».

Церемония закрытия пройдет позже 22 февраля.

Арнольд Кабанов