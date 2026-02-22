Папа римский призвал к молитве о прекращении боевых действий на Украине

Папа римский Лев XIV назвал мир на Украине «насущной необходимостью» и призвал верующих к молитве о прекращении боевых действий. Об этом он сказал во время воскресного обращения к собравшимся на площади Святого Петра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Папа римский Лев XIV

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

«Мир нельзя откладывать. Это насущная необходимость, которая должна найти место в сердцах и воплотиться в ответственные решения... Я вновь настоятельно призываю: пусть замолчит оружие, пусть прекратятся бомбардировки, пусть без промедления будет достигнуто перемирие, и пусть укрепится диалог, чтобы открыть путь к миру», — сказал папа римский (цитата по AFP).

Понтифик отметил, что любые боевые действия — это «рана, нанесенная всему человечеству». Она оставляет после себя «смерть, опустошение и след боли, который сказывается на поколениях».

Последние трехсторонние переговоры по миру на Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. В них участвовали российская, американская и украинская делегации. Возглавлявший делегацию от РФ помощник президента Владимир Мединский подтвердил готовность провести новый раунд, однако он не уточнил дату и место встречи.