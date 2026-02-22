В Херсонской области на минах подорвались скорая помощь и гражданская машина

В Голопристанском округе Херсонской области произошли два ЧП с подрывом автомобилей на минах, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В селе Малая Кардашинка легковая машина наехала на мину. В результате погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения и был госпитализирован в больницу Скадовска.

В центре села Чулаковка на мине подорвалась машина скорой помощи, которая спешила на вызов. Медики не пострадали, однако техника получила значительные повреждения — пробиты крылья и днище автомобиля.