В Адыгее закупили более 30 единиц медтехники для лечебных учреждений

С начала 2026 года Адыгея приобрела 33 единицы техники для медицинских учреждений, об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы Адыгеи, новое оборудование закупили за счет федеральных средств и средств ОМС. Речь идет о новых стоматологических установках и визиографах для рентгеновских снимков.

Девять единиц техники поставили в детское, лечебное и ортопедическое отделения республиканской стоматологической поликлиники, три установки и один визиограф закупили для Яблоновской поликлиники, по две установки и одному визиографу направили в Гиагинскую ЦРБ и Адыгейскую МБ. По 14 единиц техники (семь визиографов и семь стоматологических установок) переданы в амбулатории аулов, сел и хуторов Адыгеи.

Мурат Кумпилов отметил, что закупленные аппараты соответствуют необходимым современным стандартам. Закупку осуществили для увеличения доступности медицинской помощи.

София Моисеенко