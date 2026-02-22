В Адыгее закупили более 30 единиц медтехники для лечебных учреждений
С начала 2026 года Адыгея приобрела 33 единицы техники для медицинских учреждений, об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам главы Адыгеи, новое оборудование закупили за счет федеральных средств и средств ОМС. Речь идет о новых стоматологических установках и визиографах для рентгеновских снимков.
Девять единиц техники поставили в детское, лечебное и ортопедическое отделения республиканской стоматологической поликлиники, три установки и один визиограф закупили для Яблоновской поликлиники, по две установки и одному визиографу направили в Гиагинскую ЦРБ и Адыгейскую МБ. По 14 единиц техники (семь визиографов и семь стоматологических установок) переданы в амбулатории аулов, сел и хуторов Адыгеи.
Мурат Кумпилов отметил, что закупленные аппараты соответствуют необходимым современным стандартам. Закупку осуществили для увеличения доступности медицинской помощи.