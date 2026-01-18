«Аватару 3» размыли картинку

В некоторых российских кинотеатрах показывают некачественную копию «Аватара 3: Пламя и пепел». Это не полноценный дубликат для проката, а запись с проектора, улучшенная нейросетями, отмечают собеседники “Ъ FM”. Из-за этого уровень звука и картинки существенно падает. Стоимость билета на такой сеанс варьируется от 600 до 3000 руб. По данным Единой автоматизированной информационной системы, пиратская копия «Аватара 3» уже принесла 73,5 млн руб. за три дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Century Studios Фото: 20th Century Studios

Проблема затронула не все кинотеатры, но, в частности, в Чебоксарах такие случаи есть, подтвердила местная жительница Наталья Дымова: «С нетерпением ждали "Аватара 3", каждую часть франшизы смотрим в кинотеатре. В итоге купили билеты по 690 руб. Сразу стало заметно, что что-то не то с картинкой, я даже подумала, что у меня не всё в порядке со зрением. Но нет, дело было в изображении. Мы не понимали, как же так? И звук был странным, не как при просмотре масштабных картин с Dolby Surround, когда пробирает до души. А тут как будто бы мы по ТВ этот фильм посмотрели. Киносеанс шел 3 часа 15 минут, и нам так стало жаль и времени, и денег. Сначала подумали, что, может, в Чебоксарах не такие крутые кинотеатры, но потом наткнулись на новости. "Аватар" отличается потрясающей картинкой и спецэффектами, ими просто наслаждаешься просто. А тут сюжет крутой, всё классно, но из-за качества изображения было просто очень обидно».

Как делятся пользователи в соцсетях, в ряде московских кинотеатров ситуация схожая. Посетители жалуются в основном на мутную картинку. При этом «Аватар 3» в более приемлемом качестве можно было посмотреть на пиратских ресурсах еще до старта официального российского проката. На ситуацию также повлияло решение Ассоциации владельцев кинотеатров отложить премьеру фильма в России на новогодних праздниках, считает главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина: «С 2022 года мы существуем в пространстве официального пиратства, потому что все о нем знают, но при этом это все равно остается нелегальным. Это не разовая история. Первый громкий прецедент произошел еще в 2023-м, когда в Америке случился "Барбигеймер", и все прекрасно понимали, что это два участника наградного сезона, благодаря сведениям из анонимных источников. Тогда на пиратские копии в России обратили внимание сами студии. Для них было очень важным соблюдение всех правил, максимальная чистота и прозрачность. "Барби" и "Оппенгеймер" в пиратский российский прокат вышли заметно позже, чем в официальный американский. Хотя разумеется, копии были.

Сейчас с "Аватаром 3" во всех залах такая ситуация, потому что компания, которая обычно поставляла копии высокого качества, в этот раз с релизом не работала из своих соображений, в том числе связанных со безопасностью.

К сожалению, все предыдущие опыты столкновения с таким некачественным контентом не привели к тому, чтобы его больше не было. При этом основная аудитория кинотеатров в России — это все-таки взрослые люди. "Аватар 3" — долгожданный релиз, который и так попросили убрать из потенциально возможного проката на новогодние праздники. И так уже у зрителей накопилось нетерпение. Ситуация, когда они за эти деньги получили не просто пониженное, а даже низкое качество фильма, который идут смотреть ради визуала, негодование напрямую может продолжить влиять на тот самый прокат, по сути, отталкивая людей от просмотра».

Впрочем, случай с «Аватаром 3» неуникален. Как отмечают эксперты, такие скандалы обычно возникают вокруг самых ожидаемых релизов. Например, в 2024 году похожая ситуация была с фильмом «Дэдпул и Росомаха». Тогда одна из студий озвучек обещала выпустить пиратскую версию с качественным дубляжом, но представила лишь экранку с наложенным звуком, что вызвало волну критики. В то же время менее ожидаемые релизы — «Гадкий Я» и «Чужой» — прошли практически без внимания к качеству их нелегальных копий.

Ангелина Зотина