Над Тульской областью силы ПВО сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере Max.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Господин Миляев напомнил жителям, что фрагменты упавших дронов могут содержать взрывчатые вещества и приближаться к ним запрещено. Он также призвал не брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, поскольку они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Сегодня за шесть часов силы ПВО сбили 73 беспилотника над регионами России. Об этом сообщала пресс-служба Минобороны России. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 52 БПЛА.