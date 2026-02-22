FPV-дроны ВСУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в селе Понуровка Стародубского муниципального округа. Из-за удара была повреждена кровля здания. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Минобороны России сообщало, что сегодня за шесть часов силы ПВО сбили 73 беспилотника над регионами России. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 52 БПЛА. Господин Богомаз предупредил, что над регионом продолжают отражать атаку ВСУ. Он призвал жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам.