Лидеру потери не страшны

В матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ, состоявшемся в воскресенье, 22 февраля, «Локомотив-Кубань» принимал лидера чемпионата ЦСКА. В настоящую битву это противостояние, вопреки ожиданиям зрителей, заполнивших трибуны краснодарского «Баскет-холла», не превратилось. ЦСКА выиграл за явным преимуществом со счетом 92:63. И это даже несмотря на то, что за матч армейцы допустили 24 потери — худший показатель для команды в нынешнем сезоне.

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» в текущем сезоне встречались уже трижды (два раза — в первенстве лиги и один раз — в рамках Winline Basket Cup), и во всех случаях сильнее были армейцы. Больше всего, наверное, запомнился матч первого круга. В нем ЦСКА на своей площадке разбил краснодарцев с перевесом в 40 очков. За это игроки «Локомотива-Кубани», разумеется, хотели поквитаться. В декабре они были в шаге от этого, но не удержали преимущество, когда до истечения основного времени оставалось меньше секунды, а затем и вовсе уступили в овертайме. Но, казалось, очередная встреча с армейцами имеет все шансы наконец-то удачно сложиться для железнодорожников. Ведь ЦСКА, который уже очень давно не проигрывал (красно-синие одержали 16 побед в чемпионате и еще четыре — в Winline Basket Cup), в прошлом своем матче вроде как показал признаки усталости. Армейцы встречались с МБА, вели по ходу встречи с отрывом в 18 очков, но в итоге вынуждены были спасаться сами. Если бы не Каспер Уэйр, который точным броском перевел матч в овертайм, победная серия армейцев вполне могла прерваться.

Похоже, однако, что наставник ЦСКА Андреас Пистиолис после игры с МБА провел серьезную разъяснительную работу со своими игроками. А потому на паркет «Баскет-холла» они вышли бодрыми и воодушевленными. Настолько, что почти сразу оторвались на десять очков.

Хозяева игру более или менее успокоить сумели. Но не настолько, чтобы появилось ощущение, что вот сейчас они нанесут контрудар.

Они, конечно, пытались, но у краснодарцев в атаке вообще мало что получалось. На своем уровне сыграли разве что Майк Мур и Джеремайя Мартин (с 17 очками в активе стал самым результативным в составе хозяев). Остальные, включая и Патрика Миллера, и Винса Хантера, и Антоно Квитковских, и Всеволода Ищенко, промахивались с удивительным постоянством. Реализация двухочковых попыток у железнодорожников в итоге не дотянула и до 40%. С трехочковыми было еще хуже — 12,5% (только два попадания из 16). С такими показателями даже подарки, которые сопернику щедро делал ЦСКА, а армейцы теряли мяч с удивительным постоянством, показав худший для себя показатель в сезоне (24 потери), никак не помогали «Локомотиву-Кубани». И когда в третьей четверти отрыв ЦСКА превысил 20 очков, стало понятно, что и в этот раз кубанская месть не случится.

К тому же Пистиолис (для него это был сотый матч в лиге), очевидно помня о том, как обернулась игра против МБА, даже когда уже все было ясно, продолжал требовать от своей команды полной отдачи (после игры тренер рассказал, что просил игроков воспринимать исход матча против МБА именно как поражение), заставив заработать в полную силу даже Мело Тримбла. Последний, видимо глядя на то, как и без его попаданий команда отлично справляется, чуть расслабился. Но в итоге все равно набрал за матч 16 очков. Ну а самым результативным в игре стал Ливио Жан-Шарль — 19 очков.

ЦСКА уверенно победил со счетом 92:63 и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Идущий на втором месте УНИКС армейцы опережают на одну победу. Что до «Локомотива-Кубани», то он остался четвертым, но свои шансы на то, чтобы потеснить с третьего места «Зенит», заметно ухудшил.

Арнольд Кабанов