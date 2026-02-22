ТАСС: советники из ЕС отправились в Женеву за деталями переговоров по Украине

США не раскрывали странам Евросоюза детали переговоров по российско-украинскому конфликту в Женеве. Поэтому советники из европейских стран прибыли на место дискуссий, чтобы узнать у украинской стороны подробности переговорного процесса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Американцы мало что сообщают европейцам касательно хода переговоров (по конфликту на Украине.— “Ъ”). Поэтому те и направили своих советников в Женеву, чтобы узнать из первых уст у украинцев, что конкретно обсуждалось на переговорах»,— сказал собеседник агентства.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Женеве прошли 17-18 февраля. По информации ТАСС, в Женеве также присутствовали делегации нескольких европейских стран — Италии, Германии, Франции, Великобритании. Однако в консультациях они не участвовали. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказывал, что представители стран ЕС «сидели где-то в предбаннике, кофе пили».