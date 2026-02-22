Лавров: европейцы во время переговоров в Женеве «сидели в предбаннике»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что представители европейских стран не принимали участия в переговорах по Украине в Женеве. Об этом он рассказал информационной службе «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом»,— заявил господин Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 февраля выразил сомнение в целесообразности участия европейских стран в мирном процессе. «Они ничем не могут помочь, учитывая их настроение»,— сказал он.

Трехсторонние консультации России, Украины и США прошли 17–18 февраля в отеле InterContinental. По информации Reuters, в Женеве также присутствовали делегации нескольких европейских стран, но в консультациях они не участвовали. Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал переговоры как сложные, но деловые.