Зарубежные СМИ: Чем вызвана экологическая катастрофа в столице США?

Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за разлива канализации. Месяц назад всего в 15 км от Белого дома прорвало трубу, и около 0,5 млн тонн нечистот попали в реку Потомак, которая протекает через центр города. Последствия аварии устранены, утверждают местные власти. Однако администрация Трампа по-прежнему обеспокоена тем, что в Вашингтоне «пахнет фекалиями». Из-за этого американский президент поручил Федеральному агентству по управлению чрезвычайными ситуациями принять участие в ликвидации экологической катастрофы. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран сточные воды в реке Потомак

Фото: Cliff Owen / AP сточные воды в реке Потомак

Фото: Cliff Owen / AP

Разлив нечистот в Вашингтоне уже встал в один ряд с пожарами в Лос-Анджелесе. По крайней мере, это следует из неоднократных заявлений Дональда Трампа. Американский президент, как и год назад, обвиняет представителей Демократической партии. На этот раз под удар попал губернатор соседнего с округом Колумбия Мэриленда Уэс Мур: прорыв коллектора произошел на территории именно этого штата.

По словам Трампа, из-за некомпетентных демократов в реке Потомак теперь плавают нечистоты. Дело не только в запахе: в воде также превышена концентрация кишечной палочки. Белый дом опасается, что местные власти не успеют устранить последствия до празднования 250-летия США в июле.

Впрочем, Мур в интервью телеканалу Fox News назвал обвинения в свой адрес абсурдными. «Потомакский коллектор уже больше 100 лет находится в федеральной собственности, но целый месяц администрация Трампа бездействовала»,— заявил губернатор Мэриленда. Ранее сотни жителей штата вышли с пакетами, чтобы помочь рабочим очистить воду от фекалий.

Нечистоты лились в Потомак в течение пяти дней, после поток перенаправили по обводному каналу, напоминает The Washington Post. Однако коммунальщики по-прежнему просят местных жителей быть осторожными, в частности, не выгуливать животных на берегах реки. Для окончательной ликвидации аварии потребуется около $20 млн. По информации The Washington Post, Белый дом готов покрыть 75% расходов. Но сначала местные власти «должны проявить уважение к федеральному правительству», сообщил Трамп.

Если все пойдет по плану, Потомак полностью очистят к середине марта, отмечает Axios. Портал называет прорыв канализации одной из самых масштабных экологических катастроф в истории США. Помимо запрета на купание в реке, под угрозой — орошение местных сельхозугодий, а также уникальная экосистема Потомака. Ситуацию усугубляют погодные условия: река частично замерзла, что затрудняет очистку.