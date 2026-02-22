Канадский хоккеист Сидни Кросби пропустит финал Олимпиады из-за травмы

Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не сыграет в финальном матче олимпийского турнира против команды США. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Фото: Hassan Ammar / AP Сидни Кросби

По ходу четвертьфинального матча против чехов 38-летний Кросби получил повреждение нижней части тела после нескольких силовых приемов и ушел в раздевалку во втором периоде. Нападающий не вошел в состав команды на полуфинальную встречу со сборной Финляндии. На Играх в Италии Кросби провел за сборную три матча, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Финал олимпийского хоккейного турнира начнется в 16:10 по московскому времени. С капитанской нашивкой выйдет нападающий Коннор Макдэвид.

Сидни Кросби дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014). Также в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Питсбург Пингвинс» он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Таисия Орлова