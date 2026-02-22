Экипаж немца Лохнера выиграл соревнования четверок по бобслею на Олимпиаде

Немецкая четверка во главе с Йоханнесом Лохнером выиграла соревнования по бобслею на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В экипаж также вошли Торстен Маргис, Йорн Венцель и Георг Фляйшхауэр.

Второе место заняли другие представители Германии — экипаж четырехкратного олимпийского чемпиона Франческо Фридриха. Его партнерами стали Маттиас Зоммер, Александр Шюллер и Феликс Штрауб. Третье место заняли швейцарцы Михаэль Фогт, Андреас Хаас, Амаду Давид Ндиай и Марио Эберхард.

Для 35-летнего Лохнера это второе олимпийское золото, оба он взял на нынешней Олимпиаде. Ранее немец в паре с Георгом Фляйшхауэром выиграл состязания двоек. Также на его счету два серебра пекинских Игр и пять золотых медалей чемпионатов мира.

Арнольд Кабанов