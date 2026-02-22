Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении мемориала на Марсовом поле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об осквернении мемориала «Борцам революции» на Марсовом поле. По этому факту полицией было возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На происшествие также обратили внимание в ГСУ СКР по городу и возбудили дело. Господин Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Павла Выменца доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Вечный огонь на Марсовом поле был потушен 18 февраля. По подозрению в совершении преступления задержали 50-летнего жителя Красносельского района.

Татьяна Титаева