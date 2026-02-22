Китайская фристайлистка Айлин Гу стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Фристайлистка Айлин Гу взяла золото Олимпиады в Италии в дисциплине хафпайп. Китаянка набрала 94,75 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айлин Гу

Фото: Abbie Parr / AP Айлин Гу

Фото: Abbie Parr / AP

Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Ли Фанхуэй, получившая 91,50 балла. Бронзовым призером стала британка Зои Аткин (90,50).

По итогам квалификационного раунда в финал пробились 12 из 21 спортсменок. Каждая фристайлистка выполнила по три спуска, в зачет пошел результат лучшего из них.

22-летняя Айлин Гу стала самой титулованной фристайлисткой в истории Игр (этот вид входит в программу с 1992 года). Всего на счету китаянки шесть олимпийских медалей (три золотые и три серебряные). Также она дважды выигрывала чемпионат мира.