Китайская фристайлистка Айлин Гу стала трехкратной олимпийской чемпионкой
Фристайлистка Айлин Гу взяла золото Олимпиады в Италии в дисциплине хафпайп. Китаянка набрала 94,75 балла.
Айлин Гу
Фото: Abbie Parr / AP
Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Ли Фанхуэй, получившая 91,50 балла. Бронзовым призером стала британка Зои Аткин (90,50).
По итогам квалификационного раунда в финал пробились 12 из 21 спортсменок. Каждая фристайлистка выполнила по три спуска, в зачет пошел результат лучшего из них.
22-летняя Айлин Гу стала самой титулованной фристайлисткой в истории Игр (этот вид входит в программу с 1992 года). Всего на счету китаянки шесть олимпийских медалей (три золотые и три серебряные). Также она дважды выигрывала чемпионат мира.