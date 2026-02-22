Владельцев автомобилей Lixiang прокатили с регистрацией

Владельцы автомобилей Lixiang не могут поставить их на учет в ГАИ. Инспекторы отказывают в регистрации машин из-за наклейки с VIN-номером. В некоторых случаях сотрудники сомневаются в ее подлинности и заявляют, что она сделана «в кустарных условиях». Подобные истории автовладельцы рассказывают в тематических сообществах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lixiang Фото: Lixiang

По словам собственников авто, речь идет о новых машинах, которые только забрали из салонов. Решить проблему не помогает и официальное письмо от производителя, которое подтверждает подлинность таблички с VIN-номером, говорит сооснователь сообщества «Li Auto в России и странах СНГ» Александр Рассказов:

«Первое такое обращение в нашем сообществе появилось в начале февраля. Владелец нового автомобиля Li Auto столкнулся с отказом при регистрации, потому что у ведомства возникли вопросы к идентификационной табличке. Там сочли, что она приклеена не так, как следует, и направили авто на экспертизу. На тот момент это выглядело как единичная история.

Я, откровенно говоря, не обратил бы на это внимания, если бы примерно через 10 дней не появилось второе сообщение с описанием похожей ситуации: тоже новая машина, тоже экспертиза и затем отказ в постановке на учет по итогам проверки. И вот это уже было непохоже на случайность.

Причина, судя по обращениям, в неправильной наклейке данной таблички, то есть она выглядит как переклеенная. При этом участники сообщали о том, что у дилеров есть некое письмо. Оно было показано в органах регистрации и названо филькиной грамотой.

Насколько это массово, сейчас, честно, сказать сложно. У нас пока несколько случаев, и, возможно, многие решают вопрос по-тихому через дилера, не вынося это в публичное поле. Но сам факт повторения такого кейса за короткий период тревожен, особенно с учетом появления разъяснительного письма, о котором я сказал выше».

По правилам, если при осмотре автомобиля у инспектора ГАИ возникают подозрения в подлинности идентификационного номера, то транспортное средство направляют на экспертизу к криминалисту. Процедура занимает месяц, рассказала “Ъ FM” москвичка Валерия, которая оказалась в такой ситуации:

«Я покупала автомобиль в салоне "Авилон" у официальных дилеров. Приехала ставить его на регистрацию, документы сдала, пошла на осмотр. На осмотре мне сказали, что VIN переклеен, и действительно это было так. Направили меня к начальнику в кабинет, где мне выдали заключение, что регистрация ТС приостановлена.

Также меня направили в кабинет розыска. Там я заполнила заявление о том, где, у кого, когда я покупала автомобиль, приложила все документы купли-продажи и написала расписку о том, что он будет находиться по адресу моей прописки. После этого меня отправили на дальнейшую экспертизу.

При этом мне сообщили, что мой случай уже не первый, и табличку с VIN действительно переклеивают.

Затем уже "Авилон" мне предоставил бумагу, что с машиной все нормально, но вот такова процедура: в течение месяца вопрос будут рассматривать. Конечно, обидно, что покупаешь новое авто, а пользоваться им не можешь».

Официальный дистрибутор Li Auto в России заявил изданию Autonews, что знает о проблеме с постановкой автомобилей на учет и находится в контакте с государственными органами. При этом в компании заверили, что все машины, которые поступают в Россию, полностью соответствуют действующим правилам сертификации.

Некоторые собственники автомобилей Lixiang планируют обсуждать с дилером возможности возврата денег за покупку. Но для этого нужно получить официальный отказ ГАИ, заметила генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, проблема не носит массовый характер, скорее, она коснулась небольшой партии машин:

«Мы ни разу не столкнулись с такой проблемой. Я сегодня позвонила двум коллегам, которые тоже являются официальными дилерами, и они мне эту информацию не подтвердили. Поэтому либо все это скрывают, чтобы не испугать потенциальных покупателей, либо история все-таки раздута на автомобилях, ввезенных давно. Даже если это случилось у официальных дилеров, я уверена, вопрос решится.

Сейчас надо просто получить официальный отказ ГИБДД и с ним, если он мотивированный, идти к продавцу, у которого машина была куплена.

Если вдруг ее приобретали где-то на "сером" рынке или с рук, здесь тот же путь: сначала официальный мотивированный отказ, а дальше разбираться, делать экспертизу, почему VIN-номер не читается. Мы при приемке тщательно проверяем автомобиль, и если что-то идет не так, пишем акт разногласий. В таком случае либо не принимаем эту иномарку, либо сразу решаем вопрос с поставщиком. Если это касается официальных Lixiang, то, соответственно, с дистрибутором.

Если по какой-то причине крупный игрок это упустил, наверное, логично все-таки забрать у покупателя автомобиль и решить вопрос либо через его замену, либо через постановку на учет за счет дилера. Если есть какая-то недоработка, надо ее установить».

Владельцы автомобилей Lixiang не первые, кто сталкиваются с трудностями при постановке машины на учет. В прошлом году, аналогичная ситуация возникала у собственников другого премиального китайского автомобиля Hongqi.

СМИ утверждали, что около 1 тыс. автовладельцев не смогли зарегистрировать авто из-за «кустарной наклейки» с VIN-номером. В компании заявляли, что табличка устанавливается на заводе, а машины имеют всю необходимую сертификацию.

Николай Малышев