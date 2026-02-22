Результат Непряевой в марафоне на Олимпиаде аннулирован за ошибку при смене лыж

Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде аннулировали за нарушение правил при смене инвентаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На отсечке 21,6 км россиянка по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенниг и продолжила гонку на ее лыжах. Катарина Хенниг заняла 9-е место, Дарья Непряева финишировала 11-й. Победительницей марафона стала шведка Эбба Андерссон.

«Меня паника охватила, когда я осознала на спуске, что лыжи не мои. <...> В голове не было понимания, что происходит. Мне очень стыдно»,— заявила Дарья Непряева, слова которой приводит ТАСС. Хенниг сказала, что ситуация повлияла на ее результат. Немка отметила, что Непряева извинилась перед ней на финише, назвав этот поступок «добрым жестом». «Ничего страшного, такие вещи правда иногда случаются»,— отметила она.

Дарье Непряевой 23 года. В декабре она получила нейтральный статус. На Играх в Италии россиянка заняла 17-е место в скиатлоне и 21-е — в гонке с раздельным стартом. В 2022 году Непряева стала чемпионкой мира среди юниоров.

Таисия Орлова