Шведская лыжница Андерссон выиграла марафон на Олимпиаде

Лыжница Эбба Андерссон завоевала золотую медаль в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Шведка преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут 28,2 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эбба Андерссон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Эбба Андерссон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Второе место заняла норвежка Хейди Венг, финишировавшая с зазором 2 минуты 15,3 секунды. Бронза досталась швейцарке Наде Келин, отставание которой составило 6 минут 41,5 секунды.

Российская лыжница Дарья Непряева финишировала 11-й (+8.55,2). На отсечке 21,6 км спортсменка по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенниг и продолжила гонку на ее лыжах. Хенниг заняла девятое место.

Эббе Андерссон 28 лет. Она впервые стала олимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Италии шведка взяла серебро в скиатлоне, индивидуальной гонке и эстафете. Также лыжница является шестикратной победительницей чемпионатов мира.

Таисия Орлова