Берлин османы нынче славят

Кто победил на Берлинале-2026

На 76-м Берлинском международном кинофестивале подвели итоги и раздали награды. Две главные достались фильмам о современной Турции. «Золотой медведь» присужден картине «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака. Гран-при жюри — турецкому фильму «Спасение» Эмина Альпера. Комментирует Андрей Плахов.

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Ни один из этих двух фильмов-победителей не считался фаворитом конкурса. Илькер Чатак, родившийся в Германии, прочно прописанный в немецкой киноиндустрии, имеет и международное имя: в его активе даже оскаровская номинация за картину «Учительская». Ее действие происходит в немецкой школе, а одна из сюжетных линий связана с дискриминацией этнического турка-подростка. В новом фильме режиссер продолжает исследовать механизм дискриминации уже на турецком материале, но, хотя действие «Желтых писем» происходит в Анкаре, а потом в Стамбуле, титры сообщают, что мы находимся «в Берлине как в Анкаре», и на домах в самом деле видны немецкие надписи. Эдакое брехтовское остранение: фильм действительно целиком снят в Германии, а Берлин и Гамбург «играют роль» турецких городов. Это придает происходящему, с одной стороны, универсальность, с другой — зыбкость и двусмысленность.

Герои картины — муж и жена, левые интеллектуалы. Она играет в спектакле по его пьесе, он поощряет своих студентов ходить на протестные демонстрации. В результате оба вызывают гнев властей, лишаются работы и, как следствие, привычного жизненного комфорта. В фокусе внимания оказываются процессы дезинтеграции семьи и компромиссы, на которые готовы пойти ее члены.

Но хотя первоклассные турецкие актеры создают живые портреты своих персонажей, сценарию не хватает конкретики, а режиссуре — динамики и драйва.

Андрей Плахов о месте России на Берлинском кинофестивале 40 лет назад и сейчас

Фильм «Спасение» более аутентичен, поскольку снят в турецкой глубинке по следам подлинных событий — чудовищной резни, учиненной в 2009 году на помолвке в курдской деревне и унесшей жизни 44 человек. В картине взрыв насилия мотивируется клановой враждой, соперничеством за власть и даже сексуальными комплексами. Опять же — яркие актерские работы не могут преодолеть некоторую абстрактность художественной конструкции. Недаром некоторые восприняли фильм как метафору происходящего в Газе или даже в трамповской Америке, но все же это слишком далекие и надуманные параллели. Однако и о Турции, несмотря на выразительную фактуру и типажи, мы узнаем недостаточно.

Третий по рангу приз жюри «Серебряный медведь» достался фильму «Королева в море» Лэнса Хаммера на тему старческой деменции. Кроме того, за лучшие роли второго плана наградили пару актеров-ветеранов из этой смелой картины — Анну Калдер-Маршалл и Тома Кортни. На самом деле эти роли не только прекрасные, но и главные в фильме, а вовсе не та, что сыграла Жюльетт Бинош. Но так уж устроена в Берлине призовая иерархия. В любом случае вручение этих наград было самым трогательным и человечным эпизодом церемонии закрытия. Кортни поблагодарил свою партнершу и сказал, что надеется еще раз встретиться с ней на съемочной площадке, только тогда уже в состоянии деменции будет не она, а он, пошутил актер.

Приз за главную роль ожидаемо достался Сандре Хюллер, которая в австрийско-немецком фильме «Роза» играет женщину, притворяющуюся бравым мужчиной, чтобы чувствовать себя свободной в патриархальном мире. Премию за лучшую режиссуру получил американец Грант Джи (фильм «Всем нравится Билл Эванс»), а за лучший сценарий — канадка из Квебека Женевьев Дюлюд-Де Селль («Нина Роза»). «Икона» немецкой режиссуры Ангела Шанелек с фильмом «Моя жена плачет» осталась без наград.

Чересчур увлекшись турецкой тематикой, жюри проигнорировало еще три талантливых фильма: сингапурский «Все мы — незнакомцы», мексиканский «Мухи» и американский «Джозефина».

В течение всего фестиваля разыгрывался параллельный сюжет — острый спор, начатый на первой пресс-конференции жюри. Его глава Вим Вендерс высказался против политизации искусства и отказался осудить действия Израиля в Газе. Тут же поднялась волна хейта в сети. Поступило обращение, подписанное восемью десятками кинематографистов (среди них Тильда Суинтон, Хавьер Бардем, Майк Ли и Нан Голдин), недовольных такой позицией фестиваля. Ему вменяют в вину и то, что после двухлетней давности скандала на церемонии закрытия Берлинале якобы стал цензурировать спикеров и даже участвовать в полицейских репрессиях против инакомыслящих. Директор фестиваля Триша Татл категорически отвергла эти обвинения, основанные, по ее словам, на анонимных и недостоверных источниках.

Руководство фестиваля явно хорошо подготовилось к церемонии закрытия, но избежать выпадов в свой адрес со сцены Берлинале ему все равно не удалось. Особенно угрожающе они прозвучали из уст Абдаллы Альхатиба, чей фильм «Хроники осады» был награжден как лучший дебют. Режиссер-дебютант, вышедший с арафаткой и палестинским флагом, заявил, что борцы за Палестину запомнят всех, кто был вместе с ними, и тех, кто молчал (речь про Вендерса и руководство фестиваля). Зал при этих словах разделился: одни хлопали в поддержку, другие свистели и проклинали «Хамас». Но ведущая церемонии с ледяной улыбкой успокоила возбужденную публику и перешла к следующей стадии награждения — show must go on.

Берлинале–2026

Фото: Christian Mang / Reuters

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Фото: Christian Mang / Reuters

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Фото: RONNY HARTMANN / Pool / Reuters

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Фото: RONNY HARTMANN / Pool / Reuters

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Фото: Axel Schmidt / Reuters

