Дом, который надо сжечь

В первый конкурсный уикенд на Берлинале показали десятки новых фильмов, а на пресс-конференции жюри разгорелся диспут о взаимоотношениях искусства и политики. Из Берлина — Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Подрезка кустов роз» режиссера Карима Айнуза (четвертый слева) стала пиком Берлинале и одновременно провалом

Международное жюри фестиваля возглавил Вим Вендерс. Вспомнив времена, когда он снимал «Небо над Берлином», самый статусный немецкий кинематографист сказал, что тогда у Берлина было видение будущего, а сегодня его нет. Ценя Берлинале за стремление отражать проблемы современного мира, Вендерс, однако, отказался от прямых политических заявлений, к чему его призывали на пресс-конференции. Председателя поддержала входящая в состав жюри продюсер Эва Пушинска: по ее словам, некорректно спрашивать, за кого стоит фестиваль — за Израиль или Палестину. А вот индийская писательница Арундати Рой демонстративно отменила свой приезд на фестиваль, возмутившись тем, что члены его жюри не захотели называть происходящее в Газе «геноцидом».

Налицо, как видим, серьезный раскол в рядах художников. Вендерс вообще считает, что искусство должно держаться в стороне от политики: оно способно влиять на людей, но совсем другими способами. Собственно, это режиссер и продемонстрировал в свое время в «Небе над Берлином», придумав героев-ангелов, способных свободно летать над разделенным стеной городом. И стал выразителем тогдашней мечты о единой Европе.

Тогда же одна за другой стали возникать панъевропейские культурные институции, ответственные за совместные кинопроекты. Сегодня логотипы этих институций фигурируют в титрах почти каждой заметной киноленты, произведенной в Европе. Мало того, открывавший фестиваль афганский фильм «Нет хороших мужчин» снят вовсе не в Афганистане, а на берлинском ипподроме, конкурсный тунисский «Шепотом» — не в Тунисе, а в Париже. Зачем ехать в проблемные подцензурные страны, когда в любой европейской столице есть районы, неотличимые от азиатских или африканских, и с соответствующей массовкой и типажами нет проблем, и финансирование всегда найдется.

Даже финско-литовско-франко-британский боди-хоррор «Рожденный ночью» Ханны Бергхольм, снятый в основном по-английски, соединяет региональное и общеевропейское. Действие происходит в уединенном доме посреди финского леса, где прошло детство героини Саги и куда она приезжает с британским мужем, чтобы родить ребенка (сначала одного, а вообще-то троих) и жить идеальной семьей в смычке с природой. Но люди, видимо, сильно достали матушку-природу, и она с самого начала подрубает планы героев под корень. Полузасохшие деревья ощериваются страшными рожами, а зачатый в лесу младенец, выскочив из женского лона, непрерывно кричит, в кровь рвет материнскую грудь и вообще терроризирует родителей. Чтобы установить с ребенком желанный контакт, мамаше придется прибегнуть к экстремальным средствам, принеся в ритуальную жертву мужа. Хоррор на то и хоррор, что в нем нет красных линий: пусть на экране потоками льется кровь и пожирают человеческие органы. Вопрос только в том, зачем за этот экстремальный жанр, не имея к нему никакого таланта, взялась финская постановщица. А также в том, что этот непереваренный продукт эко- и фемповестки делает в конкурсе Берлинале.

Подобного вопроса не возникает к картине «Подрезка кустов роз», еще более интернациональной по составу. В ее производстве приняли участие Германия, Италия, Испания, Великобритания и США, а срежиссировал бразилец (наполовину алжирец по крови) Карим Айнуз. У него с талантом все в порядке. По уровню режиссуры, операторской, дизайнерской и актерских работ это — на сегодняшний день — высший пик конкурсной программы. И это же ее самый громкий провал.

Опытный зритель, даже не заглядывая в титры, сразу почувствует что-то знакомое. Сюжет о богатой семье вырожденцев заимствован из фильма «Кулаки в кармане»: этим скандальным киноопусом шесть десятилетий назад дебютировал итальянский мэтр Марко Беллоккьо, чье имя Айнуз честно поставил в титры в качестве источника вдохновения. Это свободный ремейк: из оригинала пришли трое взрослых братьев и сестра, все с большими странностями, а один из них эпилептик; сумасбродный слепой отец (у Беллоккьо была незрячая мать) и общая атмосфера декаданса. Айнуз сделал героев американцами, поселил на каталонской вилле, утопающей в розовых кущах, и одел в дорогие брендовые одежды. Плюс придумал персонаж беглой матери, насмехающейся над семейством: в этой роли бесподобна Памела Андерсон. В интервью журналу The Hollywood Reporter режиссер рассказал о своей ненависти к экстремально богатым параноикам, правящим миром. И сказал, что пора «сжечь этот дом и построить новый».

Однако революционная декларация не получила в фильме полноценного художественного подтверждения. Слишком много усилий ушло на живописание перверсий, а также на демонстрацию изделий Balenciaga и Bottega Veneta: вместо сарказма так или иначе получается product placement. «Кулаки в кармане» были радикальной сатирой на общество и положили начало так называемому кино контестации в Италии и не только, стали предтечей 1968 года. Нынешняя сатира более токсична, но бьет совсем не так метко. И даже один из отцов греческой «новой волны» Эфтимис Филиппу, соавтор «Клыка» и других фильмов Йоргоса Лантимоса, не смог внести в симфонию упадочнической красоты ноту праведного гнева. Вместо кулаков получилась фига в кармане.

Андрей Плахов