Мэрия Кызыла ищет подрядчика для реализации проекта «Девять дверей Тувы»

Департамент капитального строительства и реализации жилищных программ мэрии Кызыла объявил конкурс на выполнение работ по благоустройству Национального парка культуры и отдыха Республики Тыва в рамках проекта «Девять дверей Тувы» (с разработкой проектно-сметной документации (ПСД)). Стартовая цена контракта составляет 118 млн руб., из которых 6 млн руб. — подготовка ПСД. Тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Согласно конкурсной документации, победителю торгов предстоит провести реконструкцию объектов на территории комплексного благоустройства, выполнить работы по строительству инженерных сетей, создать общественные пространства для проведения культурно-массовых мероприятий, установить беседки, входные группы, фонтаны и сцены. Проектом предусмотрено создание четырех зон — детской, фонтанной площади, торговли, а также памяти.

Источником финансирования работ выступает федеральный бюджет. Срок исполнения контракта — до 25 октября 2026 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта, итоги подведут 12 марта.

«Девять дверей Тувы» в августе 2025 года стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Цель проекта — создать благоустроенную территорию для отдыха людей всех возрастов, через образы, отражающие культурные и природные особенности местности, раскрыть уникальность Тувы.

Михаил Кичанов