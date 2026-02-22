NYT: верховный лидер Ирана поручил подготовить план на случай его гибели

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать план действий на случай его убийства и возможного сбоя в системе управления страной при военном конфликте с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и представителей Корпуса стражей исламской революции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

По данным издания, господин Хаменеи делегировал часть полномочий узкому кругу доверенных лиц и поручил создать многоуровневую систему преемственности в военном и гражданском управлении. Руководителям предписано определить до четырех возможных заместителей на случай разрыва связи с верховным лидером или его гибели.

Координацию ключевых решений он доверил бывшему спикеру парламента и секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. По информации NYT, его влияние в последние месяцы усилилось: он курирует вопросы внутренней безопасности, контакты с союзниками и участвует в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе.

Во время недавнего обострения с Израилем верховный лидер также определил трех возможных преемников, однако их имена не раскрываются. Сам господин Лариджани в этот список не входит, поскольку не является религиозным деятелем.

Источники Axios 21 февраля сообщили, что США рассматривают несколько планов действий в отношении Ирана. Один из них предусматривает убийство Али Хаменеи и его сына Моджтабу. Один из собеседников Axios уточнил, что план убийства лидера Ирана был представлен Дональду Трампу несколько недель назад.