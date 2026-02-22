Минобороны сообщило о перехвате 326 дронов и семи ракет HIMARS

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 326 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

Удары нанесены по механизированным, аэромобильным, десантно-штурмовым и другим соединениям ВСУ. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили логистический центр, склад беспилотных летательных аппаратов и комплектующих.

Вооруженные силы России также провели массированную атаку высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.