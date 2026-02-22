Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны в Max.

В ведомстве указали, что атака стала ответом на удары по гражданской инфраструктуре на территории России.

Утром губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном ударе ВСУ по энергетической системе региона. После этого перебои с электроснабжением затронули всю область.