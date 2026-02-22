В Кисловодске десятки домов остались без тепла и горячей воды

В Кисловодске из-за отсутствия холодной воды остановилась котельная, десятки домов остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отопления и горячей воды нет в домах по ул. Цандера, ул. Островского, ул. Героев Медиков, ул. Ленинградской, ул. Губина, ул. Советской, ул. 20 лет Октября, ул. Марцинкевича и в пер. Зашкольном. Также без тепла и горячей воды остались детский сад №4, школа №15 и детский дом.

Ведутся работы в котельной по устранению течи котла. Сроки их завершения не называются.

Мария Иванова