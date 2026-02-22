Песков: на Эстонию нацелят ядерное оружие, если она нацелит его на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае появления ядерного оружия в Эстонии, направленного против РФ, Москва примет зеркальные меры.

Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать»,— сообщил он журналисту Павлу Зарубину.

Господин Песков подчеркнул, что Россия не угрожает европейским странам. «Эстония совсем рядом с нами. Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам»,— отметил он.

По словам пресс-секретаря, Москва будет действовать исходя из задач национальной безопасности. «Россия всегда будет делать то, что должно, для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания»,— заявил представитель Кремля.

18 февраля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие НАТО. Летом 2025 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что страна может принимать военные самолеты союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки.